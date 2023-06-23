Небензя: Россия не будет поддерживать поставки зерна Украины в богатые страны
Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны Запада. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
В ходе своего выступления дипломат отметил, что ООН до сих пор пытается отмолчаться по поводу подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса. При этом сотрудники секретариата организации стараются всеми силами "сохранить на плаву" зерновую сделку, несмотря на её очевидный коммерческий, а не гуманитарный характер. Так, в беднейшие страны мира, как напомнил Небензя, за всё время в рамках соглашения было направлено менее 3% продовольствия.
"Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями, однако покрывать коммерческие поставки зерна из Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", — подчеркнул постпред.
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.
Транзит аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому. Тем временем в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.
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