Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны Запада. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

В ходе своего выступления дипломат отметил, что ООН до сих пор пытается отмолчаться по поводу подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса. При этом сотрудники секретариата организации стараются всеми силами "сохранить на плаву" зерновую сделку, несмотря на её очевидный коммерческий, а не гуманитарный характер. Так, в беднейшие страны мира, как напомнил Небензя, за всё время в рамках соглашения было направлено менее 3% продовольствия.

"Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями, однако покрывать коммерческие поставки зерна из Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", — подчеркнул постпред.