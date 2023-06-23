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23 июня, 20:18

"Гагаринский потоп": Столичный торговый центр затопило из-за мощного ливня

Столичный торговый центр "Гагаринский" затопило после проливного дождя

Торговый центр "Гагаринский" в Москве на улице Вавилова затопило после проливного дождя. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Потоп в ТЦ "Гагаринский" в Москве. Видео © t.me / LIFE

"Гагаринский потоп. Жесть. Хороший дождь. В "Гагаринском" всё затопило", — саркастически замечает очевидец на кадрах Лайфа.

Судя по кадрам, хозяева торговых точек вынуждены были прекратить работу из-за того, что покупатели не рискуют гулять по ТЦ "в такую погоду". Несмотря на то, что в здании повсюду сотрудники хозяйственной службы, которые в десятки вёдер собирают жидкость, меньше её будто и не становится.

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Ранее Лайф писал, что в Москве за последнюю неделю июня осадков выпадет больше, чем за весь месяц. По словам синоптиков, 23-го числа над Москвой появятся кучево-дождевые облака, прогремит канонада гроз.

Обложка ©

LIFE

Арина Родионова
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