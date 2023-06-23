"Гагаринский потоп": Столичный торговый центр затопило из-за мощного ливня

Судя по кадрам, хозяева торговых точек вынуждены были прекратить работу из-за того, что покупатели не рискуют гулять по ТЦ "в такую погоду". Несмотря на то, что в здании повсюду сотрудники хозяйственной службы, которые в десятки вёдер собирают жидкость, меньше её будто и не становится.