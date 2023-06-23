Названа возможная причина лесного пожара в Мармарисе, и она связана с криминалом

Таким выводам предшествует обнаруженное пожарными тело в зоне возгорания. Следствие предполагает, что мужчину привезли в лес и подожгли, из-за чего и начался пожар. Расследование возглавляют следователи Мармариса и Генпрокуратура провинции Мугла, где расположен этот город.

Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели

Ранее Лайф писал, что в Турции вспыхнул пожар в лесной зоне популярного у туристов Мармариса. Огонь тушат больше 20 пожарных машин, а также четыре вертолёта и пять самолётов. Отдыхающие в соцсетях делятся эпичными кадрами горящих лесов, примыкающих к туристической зоне.