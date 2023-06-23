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23 июня, 20:50

Названа возможная причина лесного пожара в Мармарисе, и она связана с криминалом

СМИ: Пожар в лесах Мармариса мог возникнуть при попытке скрыть следы убийства

Лесной пожар в турецком Мармарисе мог вспыхнуть из-за попыток сжечь тело убитого мужчины, сообщает агентство Demirören.

Таким выводам предшествует обнаруженное пожарными тело в зоне возгорания. Следствие предполагает, что мужчину привезли в лес и подожгли, из-за чего и начался пожар. Расследование возглавляют следователи Мармариса и Генпрокуратура провинции Мугла, где расположен этот город.

Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели

Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе и уже перекинулся на отели

Ранее Лайф писал, что в Турции вспыхнул пожар в лесной зоне популярного у туристов Мармариса. Огонь тушат больше 20 пожарных машин, а также четыре вертолёта и пять самолётов. Отдыхающие в соцсетях делятся эпичными кадрами горящих лесов, примыкающих к туристической зоне.

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Кадр из видео Telegram / TRT Haber

Анатолий Симоненко
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