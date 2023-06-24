Россиянам перечислили опасные места для сбора грибов

Грибы, собранные неподалёку от автомобильных дорог и обрабатываемых пестицидами полей, могут быть очень опасными для здоровья. Об этом в беседе с URA.ru предупредила коммерческий директор, главный врач "Инвитро-Урал" Надежда Подкорытова.

"Не стоит собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зелёной полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные", — предупредила Подкорытова.

Важно помнить и о том, что выбросы углекислого газа оседают в грунте, после чего грибы впитывают соли тяжёлых металлов. Соответственно, вся поверхность гриба может содержать вредные и опасные элементы.

Среди особых "умельцев" впитывать всё самое плохое эксперт назвала шампиньоны, грибы-зонтики и опята осенние. По её словам, грибы лучше собирать минимум в 500 метрах от дороги и не менее 2-3 километров от промышленных предприятий. Она подчеркнула, что опасны также грибы со старым плодовым телом, у которых дряблая текстура, присутствует налёт, плесень, а также черви.

По словам специалиста, собранные в небезопасной зоне грибы могут вызвать тошноту, диарею и слабость. Насколько быстро они могут возникнуть, зависит от концентрации пестицидов, тяжёлых металлов, радиоактивных веществ в съедобных грибах. Эксперт рекомендует кипятить съедобным грибы 7-10 минут, а уже после этого жарить или варить. Также их можно дополнительно вымочить в холодной воде, часто её меняя.