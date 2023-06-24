В РКН высказались об ужесточении наказания за распространение дипфейков
"Известия": В РКН поддержали ужесточение наказания за распространение дипфейков
В Роскомнадзоре (РКН) заявили о поддержке идеи об ужесточении наказания за распространение контента с реалистичной подменой фото, видео и аудиоматериалов, то есть — дипфейков. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В РКН уточнили, что это особенно данная мера должна касаться материалов с ложными заявлениями официальных должностных лиц.
"Роскомнадзор поддерживает инициативу по ужесточению ответственности за распространение дипфейков под видом достоверных сообщений и имеющих потенциально высокую социальную или экономическую опасность, например недостоверных политических и социально значимых публичных выступлений и высказываний якобы официальных должностных лиц", — пояснили в РКН.
В ведомстве также подчеркнули, что при разработке законопроекта нужно ввести официальное понятие "дипфейк", а также дать ему определение. Кроме того, необходимо иметь технологии, которые могут быстро и эффективно обнаружить подобные правонарушения. При этом, на сегодняшний день законодательство РФ уже предусматривает порядок ограничения доступа к подобным данным.
Ранее глава Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "дипфейк", будет разработан в осеннюю сессию Госдумы РФ.
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