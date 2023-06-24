В РКН высказались об ужесточении наказания за распространение дипфейков

В Роскомнадзоре (РКН) заявили о поддержке идеи об ужесточении наказания за распространение контента с реалистичной подменой фото, видео и аудиоматериалов, то есть — дипфейков. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В РКН уточнили, что это особенно данная мера должна касаться материалов с ложными заявлениями официальных должностных лиц.

"Роскомнадзор поддерживает инициативу по ужесточению ответственности за распространение дипфейков под видом достоверных сообщений и имеющих потенциально высокую социальную или экономическую опасность, например недостоверных политических и социально значимых публичных выступлений и высказываний якобы официальных должностных лиц", — пояснили в РКН.

В ведомстве также подчеркнули, что при разработке законопроекта нужно ввести официальное понятие "дипфейк", а также дать ему определение. Кроме того, необходимо иметь технологии, которые могут быстро и эффективно обнаружить подобные правонарушения. При этом, на сегодняшний день законодательство РФ уже предусматривает порядок ограничения доступа к подобным данным.