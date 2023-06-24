Лётчики пилотажной группы "Стрижи" переучились на пилотирование МиГ-35

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впредь будет управлять истребителями МиГ-35 для демонстрации полётов. Лётчики уже прошли соответствующую переподготовку, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона.

"Сроки, когда пилотажная группа пересядет с истребителей МиГ-29 на МиГ-35, пока не известны, но лётчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами", — заявил источник.