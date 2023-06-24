Лётчики пилотажной группы "Стрижи" переучились на пилотирование МиГ-35
СМИ: Лётчики пилотажной группы "Стрижи" научились управлять МиГ-35
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впредь будет управлять истребителями МиГ-35 для демонстрации полётов. Лётчики уже прошли соответствующую переподготовку, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона.
"Сроки, когда пилотажная группа пересядет с истребителей МиГ-29 на МиГ-35, пока не известны, но лётчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами", — заявил источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, что российские военные лётчики сегодня безукоризненно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
Wikipedia / Coert van Breda