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24 июня, 02:45

Лётчики пилотажной группы "Стрижи" переучились на пилотирование МиГ-35

СМИ: Лётчики пилотажной группы "Стрижи" научились управлять МиГ-35

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впредь будет управлять истребителями МиГ-35 для демонстрации полётов. Лётчики уже прошли соответствующую переподготовку, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона.

"Сроки, когда пилотажная группа пересядет с истребителей МиГ-29 на МиГ-35, пока не известны, но лётчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами", — заявил источник.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, что российские военные лётчики сегодня безукоризненно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

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Wikipedia / Coert van Breda

Анатолий Симоненко
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