В пункте вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире проходят обыски
SHOT: Во Владимире силовики проводят обыски в пункте вербовки ЧВК "Вагнер"
Российские силовики пришли в пункт вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире. Об этом пишет SHOT. В настоящий момент там проводятся обыски.
ВС РФ в пункте вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире. Обложка © Telegram / SHOT
Телеграм-канал опубликовал фото из пункта, где видно, что внутри находятся люди в форме.
Ранее Лайф писал, что территорию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возле ресторана Евгения Пригожина патрулируют военные. Меры безопасности сегодня усилили сразу в нескольких городах. В отношении Пригожина управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.