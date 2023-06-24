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24 июня, 08:11

В пункте вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире проходят обыски

SHOT: Во Владимире силовики проводят обыски в пункте вербовки ЧВК "Вагнер"

Российские силовики пришли в пункт вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире. Об этом пишет SHOT. В настоящий момент там проводятся обыски.

ВС РФ в пункте вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире. Обложка © Telegram / SHOT

ВС РФ в пункте вербовки ЧВК "Вагнер" во Владимире. Обложка © Telegram / SHOT

Телеграм-канал опубликовал фото из пункта, где видно, что внутри находятся люди в форме.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Ранее Лайф писал, что территорию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возле ресторана Евгения Пригожина патрулируют военные. Меры безопасности сегодня усилили сразу в нескольких городах. В отношении Пригожина управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Обложка ©

SHOT

Светлана Оперук
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