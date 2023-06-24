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24 июня, 06:30

Лайф снял на видео обстановку возле ресторана Пригожина в Петербурге

Территорию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возле ресторана Евгения Пригожина патрулируют военные. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT. Судя по кадрам, ситуация спокойная.

Обстановка возле ресторана Пригожина в Петербурге. Видео © SHOT

Напомним, что в Москве также усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности.

Алексей Берковиц
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