Лайф снял на видео обстановку возле ресторана Пригожина в Петербурге
Территорию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возле ресторана Евгения Пригожина патрулируют военные. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT. Судя по кадрам, ситуация спокойная.
Обстановка возле ресторана Пригожина в Петербурге. Видео © SHOT
Напомним, что в Москве также усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности.