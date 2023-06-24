Рогов: Долг всех граждан сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий

Долг офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России — сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Владимир Путин — Верховный Главнокомандующий, президент — сказал своё слово. Наш долг — офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России — сделать так, как сказано Верховным. Мы не имеем права на ошибку", — написал он в своём телеграм-канале.