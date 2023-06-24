Рогов: Долг всех граждан сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий
Долг офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России — сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Владимир Путин — Верховный Главнокомандующий, президент — сказал своё слово. Наш долг — офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России — сделать так, как сказано Верховным. Мы не имеем права на ошибку", — написал он в своём телеграм-канале.
Рогов добавил, что "Запорожье с президентом".
Напомним, ранее президент выступил с обращением по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и её главы Евгения Пригожина. Путин заверил, что действия против мятежников будут жёсткими, а также пообещал сделать всё, чтобы отстоять Россию и её граждан.