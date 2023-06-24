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24 июня, 08:26

Рогов: Долг всех граждан сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий

Долг офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России — сделать так, как сказал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Владимир Путин Верховный Главнокомандующий, президент — сказал своё слово. Наш долг офицеров и солдат, добровольцев, волонтёров и просто граждан России сделать так, как сказано Верховным. Мы не имеем права на ошибку", — написал он в своём телеграм-канале.

Рогов добавил, что "Запорожье с президентом".

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее президент выступил с обращением по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и её главы Евгения Пригожина. Путин заверил, что действия против мятежников будут жёсткими, а также пообещал сделать всё, чтобы отстоять Россию и её граждан.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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