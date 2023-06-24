Акушер призвала рожениц не подпускать к младенцу медсестёр с "руками росомахи"

Под ногтями скапливается огромное количество бактерий, поэтому важно отказаться от длинного маникюра, если образ жизни так или иначе предполагает контакт с телом другого человека. Об этом рассказал в телеграм-канале акушер-гинеколог Станислав Иваха.

"На время, пока вы с ребёнком неразлучны, спиливайте свои красивые метровые ноготочки и закупитесь мылом. Не особо важно каким. Самое большое количество бактерий скапливается под ногтями и на наших ладошках", — написал он.

Гинеколог объяснил, что именно по этой причине медработникам запрещается носить длинные ногти. Речь идёт именно о тех, кто соприкасается с пациентом. Под запретом также браслеты и кольца, в том числе обручальные. Поэтому, продолжил Иваха, необходимо мыть руки, но только не нужно это делать постоянно, иначе придётся самим обращаться к врачу из-за полного отсутствия каких-либо бактерий.

"Если вы видите, что у медсестры или врача руки похожи на "руки росомахи", сделайте замечание", — настоятельно рекомендует он.