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24 июня, 15:42

Акушер призвала рожениц не подпускать к младенцу медсестёр с "руками росомахи"

Акушер Иваха: Самое большое количество бактерий скапливается под ногтями

Под ногтями скапливается огромное количество бактерий, поэтому важно отказаться от длинного маникюра, если образ жизни так или иначе предполагает контакт с телом другого человека. Об этом рассказал в телеграм-канале акушер-гинеколог Станислав Иваха.

"На время, пока вы с ребёнком неразлучны, спиливайте свои красивые метровые ноготочки и закупитесь мылом. Не особо важно каким. Самое большое количество бактерий скапливается под ногтями и на наших ладошках", — написал он.

Гинеколог объяснил, что именно по этой причине медработникам запрещается носить длинные ногти. Речь идёт именно о тех, кто соприкасается с пациентом. Под запретом также браслеты и кольца, в том числе обручальные. Поэтому, продолжил Иваха, необходимо мыть руки, но только не нужно это делать постоянно, иначе придётся самим обращаться к врачу из-за полного отсутствия каких-либо бактерий.

"Если вы видите, что у медсестры или врача руки похожи на "руки росомахи", сделайте замечание", — настоятельно рекомендует он.

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Ранее эколог Сергей Гильденскиольд рассказал, что в женской косметичке могут находиться вирусы и бактерии. Они попадают с кожи человека и различных поверхностей. Эксперт призвал соблюдать правила гигиены, чтобы обезопасить себя.

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Freepik / bristekjegor

Светлана Оперук
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