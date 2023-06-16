Россиянам объяснили, как защититься от заражения стафилококком

Большинство людей благодаря иммунитету являются простыми носителями стафилококков, которые можно обнаружить на коже или в носовых ходах каждого третьего человека. О том, где можно подхватить инфекцию и кто больше к этому склонен, порталу "Страсти" рассказала врач-дерматовенеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По её словам, более всего подвержены риску заражения спортсмены, люди с кожными заболеваниями, пациенты, получающие химиотерапию или кортикостероиды, пациенты с диабетом, ВИЧ, с заболеваниями почек и печени и после недавних операций. Но порезы, царапины можно получить везде: при уборке, готовке, на природе, во время маникюра и педикюра.

"Инфицирование грибами, бактериями может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм в салоне, при несоответствующей обработке инструментов, поверхностей", — объяснила Савкина, добавив, что дома маникюрные принадлежности тоже следует дезинфицировать и помнить, что стафилококки могут сохраняться на поверхностях до нескольких недель.

Дерматовенеролог рассказала и о мерах профилактики. В первую очередь это гигиена рук и тела: после тренировок следует принимать душ, обязательно использовать индивидуальные обувь и полотенце. При посещении общественных мест вероятность заражения грибами и бактериями через повреждённую кожу возрастает. Поэтому, если имеются царапины, их нужно заклеивать лейкопластырем.

Врач подчеркнула: следует обязательно обратиться за медицинской помощью, если наблюдается покраснение кожи, болезненность, гнойное отделяемое. Чтобы определить, какая именно бактерия это вызвала, нужны лабораторные тесты. Кроме того, есть штаммы стафилококков, на которые стандартные антибиотики не действуют, поэтому без специалиста не обойтись.