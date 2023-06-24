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24 июня, 12:02
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Момент прилёта снаряда в жилой двор в Воронеже попал на видео

Момент прилёта снаряда в жилой двор на улице Адмирала Чурсина в Воронеже попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Момент прилёта снаряда в жилой двор в Воронеже и последствия ЧП. Видео © SHOT, t.me / chp_sevastopol

По предварительным данным, повреждено 11 автомобилей. Очевидцы сняли последствия прилёта. У некоторых машин вылетели стёкла. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видели поднимающиеся клубы чёрного дыма.

Очевидцы засняли попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ над Воронежем

Очевидцы засняли попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ над Воронежем

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SHOT

Иван Косицын
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