Момент прилёта снаряда в жилой двор в Воронеже попал на видео

Момент прилёта снаряда в жилой двор на улице Адмирала Чурсина в Воронеже попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Момент прилёта снаряда в жилой двор в Воронеже и последствия ЧП. Видео © SHOT, t.me / chp_sevastopol

По предварительным данным, повреждено 11 автомобилей. Очевидцы сняли последствия прилёта. У некоторых машин вылетели стёкла. Информация о пострадавших не поступала.