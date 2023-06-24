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24 июня, 13:00

Банки снизили курсы валют после резкого ночного повышения

Некоторые крупные банки России снизили курс обмена валют после его повышения, которое было зафиксировано в ночь 24 июня.

Так, например, в "Райффайзенбанке" курс покупки доллара составляет 80,3 рубля, продажи — 89 рублей, евро — 88,4 рубля и 96,1 рубля соответственно. В ВТБ — 88,4 рубля и 81 рубль (доллар), 96,7 рубля и 86 рублей (евро). Официальный курс Центробанка на 24 июня установлен на уровне 84,1 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.

Белоусов назвал оптимальный курс доллара для России

Белоусов назвал оптимальный курс доллара для России

Ранее Лайф рассказывал о том, что курс доллара впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 84 рубля. Такие данные приводила Московская биржа.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
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