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24 июня, 14:00

РПЛ представила полный календарь на сезон 2023/2024

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте представила календарь нового сезона чемпионата страны по футболу. Первый тур состоится уже 21–23 июля.

Все точные даты и время матчей будут определены позднее. Отметим, что действующий чемпион страны петербургский "Зенит" в первом туре на выезде сыграет с "Пари НН". Московский ЦСКА отправится в Екатеринбург на встречу с "Уралом", а "Спартак" дома сразится с "Оренбургом".

Зимняя пауза в сезоне наступит после 18-го тура, который пройдёт с 8 по 10 декабря. Матчи 19-го тура должны пройти 1–3 марта следующего года. Игры последнего, 30-го тура запланированы на один день и состоятся 25 мая.

Стал известен полный список клубов, которые выступят в РПЛ сезона 2023/2024

Стал известен полный список клубов, которые выступят в РПЛ сезона 2023/2024

Ранее сообщалось, что польский бывший игрок московских футбольных клубов "Спартак" и "Локомотив" Мацей Рыбус подписал контракт с казанским "Рубином". Клуб из Татарстана по итогам сезона вернулся в РПЛ.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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