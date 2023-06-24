Люди почти на час застряли на верхушке 20-метрового колеса обозрения в Челябинске

В городском парке отдыха в Челябинске 13 человек оказались заблокированными на колесе обозрения, сообщили в ГУ МЧС России по Южному Уралу. Высота аттракциона превышает двадцать метров.

По словам очевидцев, аттракцион с людьми в какой-то момент внезапно остановился. Людей из кабинок, расположенных ближе к земле, удалось вытащить без спецтехники. Тех, кто застрял на самом верху, сотрудники МЧС вызволяли с помощью автовышки.

Жители Челябинска застряли на колесе обозрения в городском парке. Видео © t.me / МЧС Южный Урал

Операция по спасению заняла более 40 минут. В ведомстве уточнили, что среди 13 эвакуированных четверо детей. Пострадавших нет. Аттракцион заработает после установки и устранения причины поломки.