Люди почти на час застряли на верхушке 20-метрового колеса обозрения в Челябинске
В челябинском парке с 20-метрового колеса обозрения эвакуировали 13 человек
В городском парке отдыха в Челябинске 13 человек оказались заблокированными на колесе обозрения, сообщили в ГУ МЧС России по Южному Уралу. Высота аттракциона превышает двадцать метров.
По словам очевидцев, аттракцион с людьми в какой-то момент внезапно остановился. Людей из кабинок, расположенных ближе к земле, удалось вытащить без спецтехники. Тех, кто застрял на самом верху, сотрудники МЧС вызволяли с помощью автовышки.
Жители Челябинска застряли на колесе обозрения в городском парке. Видео © t.me / МЧС Южный Урал
Операция по спасению заняла более 40 минут. В ведомстве уточнили, что среди 13 эвакуированных четверо детей. Пострадавших нет. Аттракцион заработает после установки и устранения причины поломки.
Ранее в Оренбурге рухнула карусель с детьми. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно.
t.me / МЧС Южный Урал