Госдума не станет останавливать работу из-за мятежа "Вагнера"

В свете сложившейся ситуации Госдума продолжит работать в обычном режиме, сообщил глава Комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский. Он пояснил, что у парламентариев есть много дел, требующих безотлагательного решения.

"Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах", — подчеркнул Пинский.

Он добавил, что зачинщики вооружённого мятежа, в свою очередь, в интересах всех россиян должны немедленно сложить оружие и прекратить усиливать напряжённость. Депутат обратил внимание на то, что сейчас Россия сражается за сохранение своей государственности, а "вагнеровцы, которые всё это устроили, фактически стреляют нам в спину".