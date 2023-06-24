Госдума не станет останавливать работу из-за мятежа "Вагнера"
Депутат Пинский: Госдума продолжит работать в штатном режиме
В свете сложившейся ситуации Госдума продолжит работать в обычном режиме, сообщил глава Комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский. Он пояснил, что у парламентариев есть много дел, требующих безотлагательного решения.
"Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах", — подчеркнул Пинский.
Он добавил, что зачинщики вооружённого мятежа, в свою очередь, в интересах всех россиян должны немедленно сложить оружие и прекратить усиливать напряжённость. Депутат обратил внимание на то, что сейчас Россия сражается за сохранение своей государственности, а "вагнеровцы, которые всё это устроили, фактически стреляют нам в спину".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные спецслужбы только и ждали, что некто устроит вооружённый мятеж в РФ. Политик отметил, что в этом они просчитались: все как один заявили о своём единении с президентом.
ТАСС / Сергей Фадеичев