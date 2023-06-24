Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 20:23

Госдума не станет останавливать работу из-за мятежа "Вагнера"

Депутат Пинский: Госдума продолжит работать в штатном режиме

В свете сложившейся ситуации Госдума продолжит работать в обычном режиме, сообщил глава Комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский. Он пояснил, что у парламентариев есть много дел, требующих безотлагательного решения.

"Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей, в их интересах", — подчеркнул Пинский.

Он добавил, что зачинщики вооружённого мятежа, в свою очередь, в интересах всех россиян должны немедленно сложить оружие и прекратить усиливать напряжённость. Депутат обратил внимание на то, что сейчас Россия сражается за сохранение своей государственности, а "вагнеровцы, которые всё это устроили, фактически стреляют нам в спину".

МИД опубликовал предостережение к Западу на фоне попытки вооружённого мятежа в РФ
МИД опубликовал предостережение к Западу на фоне попытки вооружённого мятежа в РФ

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные спецслужбы только и ждали, что некто устроит вооружённый мятеж в РФ. Политик отметил, что в этом они просчитались: все как один заявили о своём единении с президентом.

BannerImage

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Фальке
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar