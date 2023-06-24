"Бежать некуда!": Милонов дал совет "вагнеровцам" из-за провала попытки мятежа

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные спецслужбы только и ждали, что появится некий человек, который захочет устроить вооружённый мятеж в России. Видео с комментарием политика публикует официальный канал "Единой России".

Милонов заявил о напрасном желании Запада увидеть в России вооружённый мятеж. Видео © t.me / "Единая Россия"

"Именно такой сценарий чаще всего описывался западными спецслужбами и западными политологами. Они так и ждали, что будет некий человек, который захочет произвести вооружённый мятеж в нашей стране, и европейцы, американцы, украинцы смогут добиться своих целей", — отметил он.