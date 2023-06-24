"Бежать некуда!": Милонов дал совет "вагнеровцам" из-за провала попытки мятежа
Милонов: Западные спецслужбы ждали появления в РФ человека, воззвавшего к мятежу
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные спецслужбы только и ждали, что появится некий человек, который захочет устроить вооружённый мятеж в России. Видео с комментарием политика публикует официальный канал "Единой России".
Милонов заявил о напрасном желании Запада увидеть в России вооружённый мятеж. Видео © t.me / "Единая Россия"
"Именно такой сценарий чаще всего описывался западными спецслужбами и западными политологами. Они так и ждали, что будет некий человек, который захочет произвести вооружённый мятеж в нашей стране, и европейцы, американцы, украинцы смогут добиться своих целей", — отметил он.
Милонов подчеркнул, что Запад просчитался — мятеж общество не поддержало, все как один заявили о своём единении с президентом РФ Владимиром Путиным. По оценке депутата, самое лучшее, что сейчас могут сделать "вагнеровцы", — это спасти себя и сложить оружие. "Россия у нас одна. Бежать-то этим людям некуда", — заметил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
ТАСС / Алексей Смышляев