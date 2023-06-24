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24 июня, 16:17

Слухи о захвате "Вагнером" администрации и мэра Усть-Лабинска оказались фейком

<p>Станислава Гайнюченко. Фото © VK / <a href="https://vk.com/sa_gai" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Станислав Гайнюченко</a></p>

Станислава Гайнюченко. Фото © VK / Станислав Гайнюченко

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг фейк о якобы захвате бойцами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и исполняющего обязанности его главы Станислава Гайнюченко. Там заверили, что обстановка в регионе стабильная.

"В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения — провокация и фейк", — сказано в заявлении оперштаба Кубани.

Там пояснили, что Гайнюченко находится на рабочем месте, а ситуация в городе и районе остаётся стабильной. В настоящее время все системы жизнеобеспечения в регионе работают штатно.

Медведев: Мятеж в России был организован с целью захвата власти

Медведев: Мятеж в России был организован с целью захвата власти

А ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Андрей Бражников
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