Слухи о захвате "Вагнером" администрации и мэра Усть-Лабинска оказались фейком
Станислава Гайнюченко. Фото © VK / Станислав Гайнюченко
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг фейк о якобы захвате бойцами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и исполняющего обязанности его главы Станислава Гайнюченко. Там заверили, что обстановка в регионе стабильная.
"В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения — провокация и фейк", — сказано в заявлении оперштаба Кубани.
Там пояснили, что Гайнюченко находится на рабочем месте, а ситуация в городе и районе остаётся стабильной. В настоящее время все системы жизнеобеспечения в регионе работают штатно.
А ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.