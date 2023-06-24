Слухи о захвате "Вагнером" администрации и мэра Усть-Лабинска оказались фейком

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг фейк о якобы захвате бойцами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и исполняющего обязанности его главы Станислава Гайнюченко. Там заверили, что обстановка в регионе стабильная.

"В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения — провокация и фейк", — сказано в заявлении оперштаба Кубани.