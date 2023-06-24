Медведев: Мятеж в России был организован с целью захвата власти
Происходящий в России вооружённый мятеж — это продуманная акция, организованная ради захвата власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране", — сказал Медведев в разговоре с журналистами.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Также глава государства заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина