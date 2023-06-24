Медведев: Мятеж в России был организован с целью захвата власти

Происходящий в России вооружённый мятеж — это продуманная акция, организованная ради захвата власти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране", — сказал Медведев в разговоре с журналистами.