МИД опубликовал предостережение к Западу на фоне попытки вооружённого мятежа в РФ

МИД опубликовал сообщение о ситуации с попыткой вооружённого мятежа, который "играет на руку внешним врагам РФ". Ведомство предостерегло западные страны от любых намёков на возможное использование этой ситуации для достижения "своих русофобских целей".

"Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдёт своё решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что цель мятежа — дестабилизировать ситуацию в России и разрушить единство. В ведомстве также особо подчеркнули, что эта ситуация вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает и президент Владимир Путин.