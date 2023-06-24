МИД опубликовал предостережение к Западу на фоне попытки вооружённого мятежа в РФ
МИД предостерёг Запад от намёков на использование ситуации в РФ в своих целях
МИД опубликовал сообщение о ситуации с попыткой вооружённого мятежа, который "играет на руку внешним врагам РФ". Ведомство предостерегло западные страны от любых намёков на возможное использование этой ситуации для достижения "своих русофобских целей".
"Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдёт своё решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского", — говорится в заявлении.
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В МИД добавили, что цель мятежа — дестабилизировать ситуацию в России и разрушить единство. В ведомстве также особо подчеркнули, что эта ситуация вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает и президент Владимир Путин.
"Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка", — добавили там и поблагодарили союзников Москвы за понимание этой принципиальной позиции.
Напомним, утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
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