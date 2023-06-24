Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчёркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", — указали в канцелярии Эрдогана.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом. Переговоры прошли по инициативе Анкары. Российский лидер проинформировал турецкого коллегу об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. При этом Эрдоган выразил полную поддержку шагам руководства РФ.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
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