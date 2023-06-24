Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчёркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России", — указали в канцелярии Эрдогана.