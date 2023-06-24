Пушилин: Российские войска продвигаются вперёд на ряде участков фронта в ДНР

На некоторых участках фронта в ДНР российские силы продвигаются вперёд. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин. Он также указал, что на других участках наблюдается позиционное противостояние.

"На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперёд", — написал врио главы ДНР в своём телеграм-канале.

Пушилин рассказал, что посетил несколько подразделений для того, чтобы убедиться в высоком боевом духе бойцов и "чётком выполнении задач".