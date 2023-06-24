ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 17:41
4865

Пушилин: Российские войска продвигаются вперёд на ряде участков фронта в ДНР

На некоторых участках фронта в ДНР российские силы продвигаются вперёд. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин. Он также указал, что на других участках наблюдается позиционное противостояние.

"На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперёд", — написал врио главы ДНР в своём телеграм-канале.

Пушилин рассказал, что посетил несколько подразделений для того, чтобы убедиться в высоком боевом духе бойцов и "чётком выполнении задач".

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал о том, что в ДНР российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки. Близ Ивановки была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, а в районе Миньковки — радиолокационная станция AN/TPQ.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar