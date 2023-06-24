Пушилин: Российские войска продвигаются вперёд на ряде участков фронта в ДНР
На некоторых участках фронта в ДНР российские силы продвигаются вперёд. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин. Он также указал, что на других участках наблюдается позиционное противостояние.
"На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперёд", — написал врио главы ДНР в своём телеграм-канале.
Пушилин рассказал, что посетил несколько подразделений для того, чтобы убедиться в высоком боевом духе бойцов и "чётком выполнении задач".
Ранее Лайф рассказывал о том, что в ДНР российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки. Близ Ивановки была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, а в районе Миньковки — радиолокационная станция AN/TPQ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ