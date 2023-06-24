Режиссёр Тодоровский изменился до неузнаваемости после смерти жены Евгении Брик

Режиссёр и продюсер Валерий Тодоровский очень тяжело переживал смерть своей жены актрисы Евгении Брик в прошлом году. Сейчас он живёт в США и говорит, что до сих пор не оправился от горя, но это заметно и внешне.

Валерий Тодоровский 22 июня в онлайн-формате поприветствовал участников кинофестиваля. Видео © t.me / "Фестиваль Пилот"

Тодоровский редко приезжает на родину, но впервые за долгое время продюсер появился перед российской публикой в режиме онлайн на V Фестивале сериалов "Пилот". Кинематографист поприветствовал участников, поблагодарил всех за представленные работы и пожелал удачи.

Многие коллеги и поклонники не узнали его: они обратили внимание, что Тодоровский полностью поседел и в целом сильно сдал после смерти жены.