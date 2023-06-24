Режиссёр Тодоровский изменился до неузнаваемости после смерти жены Евгении Брик
Режиссёр Тодоровский полностью поседел после смерти жены Евгении Брик в 2022-м
Валерий Тодоровский и Евгения Брик. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации)/valery.todorovsky
Режиссёр и продюсер Валерий Тодоровский очень тяжело переживал смерть своей жены актрисы Евгении Брик в прошлом году. Сейчас он живёт в США и говорит, что до сих пор не оправился от горя, но это заметно и внешне.
Валерий Тодоровский 22 июня в онлайн-формате поприветствовал участников кинофестиваля. Видео © t.me / "Фестиваль Пилот"
Тодоровский редко приезжает на родину, но впервые за долгое время продюсер появился перед российской публикой в режиме онлайн на V Фестивале сериалов "Пилот". Кинематографист поприветствовал участников, поблагодарил всех за представленные работы и пожелал удачи.
Многие коллеги и поклонники не узнали его: они обратили внимание, что Тодоровский полностью поседел и в целом сильно сдал после смерти жены.
Напомним, актриса Евгения Брик скончалась в США, где жила вместе с мужем и дочерью, в феврале прошлого года. Впервые после смерти жены режиссёр вышел на связь в марте прошлого года.