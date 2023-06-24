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24 июня, 17:59

Власти Липецкой области: В медучреждениях есть необходимый запас лекарств

В больницах Липецкой области имеется необходимый запас лекарств и продуктов. Там оказывают помощь пациентам в полном объёме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объёме. В больницах создан запас лекарств и продуктов", — сказано в сообщении.

В Липецкой области отменены все массовые мероприятия

В Липецкой области отменены все массовые мероприятия

Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила о том, что в аптеках Ростова-на-Дону есть достаточное количество препаратов. В ведомстве отметили, что перебоев и затруднений с поставками препаратов со стороны оптовых организаций, а также ажиотажного спроса в регионе не зафиксировано.

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Unsplash

Илья Суриков
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