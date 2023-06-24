Власти Липецкой области: В медучреждениях есть необходимый запас лекарств

В больницах Липецкой области имеется необходимый запас лекарств и продуктов. Там оказывают помощь пациентам в полном объёме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объёме. В больницах создан запас лекарств и продуктов", — сказано в сообщении.