Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах лекарств в ростовских аптеках
В аптеках Ростова-на-Дону есть достаточное количество препаратов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что перебоев и затруднений с поставками препаратов со стороны оптовых организаций, а также ажиотажного спроса в регионе не зафиксировано. Аптеки во всей области работают в штатном режиме, а на оптовых складах имеется достаточное количество лекарственных препаратов.
Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей невозможно по трассе М4 "Дон". Региональные власти позднее сообщили о движении по ней колонны военной техники. Губернатор Василий Голубев с самого утра призывает воздержаться от поездок в центр города, также он заявил об отмене массовых мероприятий в регионе.
ТАСС / Кирилл Кухмарь