Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах лекарств в ростовских аптеках

В аптеках Ростова-на-Дону есть достаточное количество препаратов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

"В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.