Telegram оказался недоступен на 15 минут из-за сбоя в работе

В работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой продолжительностью 15 минут вечером 24 июня. Это следует из данных сервиса DownRadar.

В работе Telegram был зафиксирован массовый сбой. Фото © DownRadar

Пользователи столкнулись с тем, что сообщения в личных чатах отправлялись с перебоями, по несколько минут. Также не обновлялась информация в каналах.

Сейчас мессенджер работает, возможность отправки сообщений восстановлена. Однако некоторые сбои всё равно присутствуют.