Telegram оказался недоступен на 15 минут из-за сбоя в работе
В работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой продолжительностью 15 минут вечером 24 июня. Это следует из данных сервиса DownRadar.
В работе Telegram был зафиксирован массовый сбой. Фото © DownRadar
Пользователи столкнулись с тем, что сообщения в личных чатах отправлялись с перебоями, по несколько минут. Также не обновлялась информация в каналах.
Сейчас мессенджер работает, возможность отправки сообщений восстановлена. Однако некоторые сбои всё равно присутствуют.
Ранее Лайф писал о том, что днём 24 июня фиксировались неполадки в работе Telegram в Москве, Петербурге, Волгоградской, Воронежской и других областях. Кроме того, проблемы в работе мессенджера наблюдались на Украине.
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