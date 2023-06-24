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24 июня, 18:36

Telegram оказался недоступен на 15 минут из-за сбоя в работе

В работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой продолжительностью 15 минут вечером 24 июня. Это следует из данных сервиса DownRadar.

В работе Telegram был зафиксирован массовый сбой. Фото © DownRadar

В работе Telegram был зафиксирован массовый сбой. Фото © DownRadar

Пользователи столкнулись с тем, что сообщения в личных чатах отправлялись с перебоями, по несколько минут. Также не обновлялась информация в каналах.

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Сейчас мессенджер работает, возможность отправки сообщений восстановлена. Однако некоторые сбои всё равно присутствуют.

Ранее Лайф писал о том, что днём 24 июня фиксировались неполадки в работе Telegram в Москве, Петербурге, Волгоградской, Воронежской и других областях. Кроме того, проблемы в работе мессенджера наблюдались на Украине.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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