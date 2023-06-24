В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к Шойгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об изменениях на уровне доверия российского лидера Владимира Путина главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Об этом он сообщил на брифинге.

"Мне не известно о каких-то изменениях в этой связи", — ответил представитель Кремля на вопрос Лайфа о том, по-прежнему ли президент РФ доверяет главе Минобороны.

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период военного положения или мобилизации в стране. По новым правилам для всех, кому присвоено звание высшего офицера (до генерал-полковника или адмирала включительно), предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для других воинских званий предельный возраст составляет 65 лет.