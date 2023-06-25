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25 июня, 00:05

Число ИП среди молодёжи в России с начала года выросло почти до 50 тысяч

"Известия": Число ИП среди молодёжи до 20 лет выросло на 10% за четыре месяца

Число индивидуальных предпринимателей среди молодёжи в возрасте до 20 лет за последние четыре месяца в России увеличилось на 10%. С января по апрель этого года эта возрастная категория ИП выросла с 44 до 49,5 тысячи.

"Среди сфер, которые наиболее популярны у молодых ИП, — торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство", — рассказали газете "Известия" в Минэкономразвития.

В ведомстве также напомнили, что бизнесмены в возрасте до 25 лет могут получить грант на реализацию своей идеи в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Как считают эксперты, на рост числа молодых бизнесменов повлияло ещё несколько факторов:

  • образование свободных ниш на рынке;
  • набор оборотов бизнеса в сфере технологий;
  • государственные меры по сокращению бюрократических процедур.

Среди сдерживающих факторов эксперты назвали высокий уровень неопределённости, отсутствие первоначального капитала и реальных возможностей для его получения. При этом специалисты заметили, что, несмотря на повышение деловой активности в стране, важен не сам рост ИП, а количество выживших проектов, перерастающих впоследствии в стабильный бизнес.

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Ранее Лайф писал, что Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса. Главная цель программы в том, чтобы помочь предпринимателям научиться развивать своё дело в Интернете.

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Арина Родионова
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