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24 июня, 23:15

Названы продукты, которые за месяц подешевели в два раза

Экономист Холод: В РФ черешня, нектарины и персики подешевели больше чем вдвое

Черешня, нектарины, персики и абрикосы подешевели в два раза после того, как на полках магазинов появились фрукты из Узбекистана, Таджикистана и южных регионов России. Эта тенденция продолжится и в дальнейшем, предупредил в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

После появления фруктов из южных регионов России, Узбекистана и Таджикистана, цены на некоторые из них существенно понизились. В качестве примера он привел фрукты и овощи, которые в стране созревают позже, чем их начинают привозить из других регионов.

Например, черешня, ещё в мае стоившая тысячу рублей за килограмм, сейчас стоит 400–500 рублей. Та же тенденция наблюдается с другими фруктами и овощами.

"Качественные нектарины и персики нового урожая за месяц опустились в цене с 800–900 рублей до 250–350 рублей за килограмм. Абрикосы тоже стоили 900–1100 рублей, а сейчас значительно дешевле. Чем больше фруктов к нам привозят, тем ниже цены на них. Когда пойдёт наш урожай — краснодарский, ставропольский, ростовский — то снижение будет ещё заметнее", — сообщил Холод.

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Ранее Лайф писал, что, по данным Центробанка, в мае 2023 года в Москве годовая инфляция немного выросла. Она составила 2,6% после 2,3% в апреле. При этом продовольственная инфляция упала. Так, в столице подешевели помидоры и огурцы. Это связано с введением в эксплуатацию новых тепличных комплексов. В результате выросло производство овощей закрытого грунта.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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