Названы продукты, которые за месяц подешевели в два раза

Черешня, нектарины, персики и абрикосы подешевели в два раза после того, как на полках магазинов появились фрукты из Узбекистана, Таджикистана и южных регионов России. Эта тенденция продолжится и в дальнейшем, предупредил в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

После появления фруктов из южных регионов России, Узбекистана и Таджикистана, цены на некоторые из них существенно понизились. В качестве примера он привел фрукты и овощи, которые в стране созревают позже, чем их начинают привозить из других регионов.

Например, черешня, ещё в мае стоившая тысячу рублей за килограмм, сейчас стоит 400–500 рублей. Та же тенденция наблюдается с другими фруктами и овощами.