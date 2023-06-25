"Мы должны адаптироваться": Запад призвали смириться с историческим поворотом России от Европы
Times: Западу нужно адаптироваться к историческому развороту России от Европы
Запад должен принять совершённый Россией исторический разворот от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс.
"Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — заявил Гастингс.
Российская экономика, по мнению обозревателя, "держится на удивление хорошо" и санкции не смогли оказать негативного влияния на Москву. По его словам, этого нельзя сказать о самом Западе, так как оборонная промышленность Западной Европы и Британии находится в плачевном состоянии.
Обозреватель напомнил, что из-за помощи Киеву оборонная промышленность Европы и Британии сама столкнулась с нехваткой ресурсов. Он посоветовал странам, находящимся в "уязвлённом" состоянии, "укреплять свои вооружённые силы" вместо украинских.
Ранее Лайф писал, что Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза. Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в РФ.
Wikipedia / Alvesgaspar