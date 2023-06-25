Регион

Уведомления отключены

25 июня, 00:26

"Мы должны адаптироваться": Запад призвали смириться с историческим поворотом России от Европы

Times: Западу нужно адаптироваться к историческому развороту России от Европы

Запад должен принять совершённый Россией исторический разворот от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс.

"Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — заявил Гастингс.

Российская экономика, по мнению обозревателя, "держится на удивление хорошо" и санкции не смогли оказать негативного влияния на Москву. По его словам, этого нельзя сказать о самом Западе, так как оборонная промышленность Западной Европы и Британии находится в плачевном состоянии.

Обозреватель напомнил, что из-за помощи Киеву оборонная промышленность Европы и Британии сама столкнулась с нехваткой ресурсов. Он посоветовал странам, находящимся в "уязвлённом" состоянии, "укреплять свои вооружённые силы" вместо украинских.

GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

Ранее Лайф писал, что Россия дала ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза. Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в РФ.

Обложка ©

Wikipedia / Alvesgaspar

Арина Родионова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров