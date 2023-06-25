"Мы должны адаптироваться": Запад призвали смириться с историческим поворотом России от Европы

Российская экономика, по мнению обозревателя, "держится на удивление хорошо" и санкции не смогли оказать негативного влияния на Москву. По его словам, этого нельзя сказать о самом Западе, так как оборонная промышленность Западной Европы и Британии находится в плачевном состоянии.