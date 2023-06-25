Неуёмные запросы Украины по поставкам оружия сильно подкосили авторитет США — они ударили по обороноспособности и мировому влиянию Штатов. Так считает обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.

Хэнсон высказал мнение, что, судя по тому, как тают запасы оружия, скоро Вашингтон не сможет удовлетворять запросы Украины и обеспечивать военную поддержку Тайваня, не говоря уже о необходимости вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке. Автор осудил и непрекращающиеся незаконные попытки киевских властей продвинуть увеличение поставок вооружения. Обозреватель высказал мнение, что Америке придётся этот запутанный "украинский узел" разрубить.

"Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединённых Штатов так, как ещё никому в новейшей истории не удавалось", — заявил Хэнсон.