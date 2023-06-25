Москвичам в это воскресенье пообещали дождь и облачную погоду
Гидрометцентр: Москвичей 25 июня ожидает дождливая облачная погода
В воскресенье, 25 июня, в Московском регионе ожидается от 20 до 25 градусов тепла, передаёт сайт российского Гидрометцентра. День выдастся облачным с прояснениями.
В столице температура будет варьироваться в районе +23... +25 градусов, а ночью упадёт до +12. В Московском регионе ночью похолодает до +9. Днём ожидается северный ветер со скоростью 4–9 м/c, ночью — восточный и северо-восточный со скоростью 6–11 м/c. По данным синоптиков, показатели атмосферного давления будут равны 748–749 миллиметрам ртутного столба.
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