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25 июня, 01:35

Москвичам в это воскресенье пообещали дождь и облачную погоду

Гидрометцентр: Москвичей 25 июня ожидает дождливая облачная погода

В воскресенье, 25 июня, в Московском регионе ожидается от 20 до 25 градусов тепла, передаёт сайт российского Гидрометцентра. День выдастся облачным с прояснениями.

В столице температура будет варьироваться в районе +23... +25 градусов, а ночью упадёт до +12. В Московском регионе ночью похолодает до +9. Днём ожидается северный ветер со скоростью 4–9 м/c, ночью — восточный и северо-восточный со скоростью 6–11 м/c. По данным синоптиков, показатели атмосферного давления будут равны 748–749 миллиметрам ртутного столба.

Стилист рассказала, какую одежду выбирать для офиса в жаркую погоду

Стилист рассказала, какую одежду выбирать для офиса в жаркую погоду

Ранее стилист подобрала три идеальных образа для офиса, когда на улице жарко. Так, по словам эксперта, стоит обратить внимание на лёгкие сарафаны и платья на тонких бретельках.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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