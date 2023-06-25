На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

В центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 25 июня в 03:54 (19:54 мск субботы). Эпицентр находился в 4 километрах восточнее села Пильво в Смирныховском городском округе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", — цитирует РИА "Новости" начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семёнову.

Собеседница агентства уточнила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 3–4 балла ощутили в селе Онор Смирныховского городского округа.