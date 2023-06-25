Названы четыре фактора, которые подрывают иммунную систему

Недосып — это один из четырёх факторов, которые подрывают иммунитет, рассказала "Мосленте" глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач Ольга Малиновская.

По её словам, из-за регулярного недосыпа могут обостриться или открыться хронические заболевания, проявиться ментальные нарушения и снизиться иммунитет. Эксперт сослалась на исследования, согласно которым люди, спящие меньше шести часов в сутки, чаще подвержены простудам. Малиновская посоветовала не отсыпаться в выходные за всю неделю, а соблюдать ежедневный режим сна от семи до девяти часов за ночь.

Эксперт также предупредила о пагубном влиянии фастфуда на иммунитет, ведь в такой еде содержится переизбыток соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса, которые негативно влияют на кишечный микробиом. Последний играет важную роль в работе иммунной системы. Без него микрофлора может оказаться в дисбалансе.

Снизить иммунитет может и постоянный стресс, который провоцирует выброс адреналина и кортизола, на фоне которого может начаться выработка цитокинов. Это белки, характерные для воспаления. Их избыток влияет на подавление иммунной системы, из-за чего люди более подвержены инфекциям.

"Несовершенная гигиена ротовой полости тоже может привести к тому, что иммунитет станет ниже. Если чистить зубы не два, а один раз в день, или вовсе пренебрегать их чисткой, то велика вероятность развития воспалительных заболеваний дёсен, например гингивита. В организме возникнет очаг воспаления, на ликвидацию которого будут брошены "силы" иммунной системы", — заключила Малиновская.