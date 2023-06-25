Боевые машины БМП-3Ф для морпехов усовершенствуют по опыту СВО

Разработанные для морской пехоты российские БМП-3Ф будут усовершенствованы с учётом опыта специальной военной операции. Об этом РИА "Новости" сообщили в холдинге-разработчике "Высокоточные комплексы".

"Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортёр БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф", — рассказал представитель компании.