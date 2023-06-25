Боевые машины БМП-3Ф для морпехов усовершенствуют по опыту СВО
РИА "Новости": БМП-3Ф для морпехов модернизируют с учётом опыта спецоперации
Разработанные для морской пехоты российские БМП-3Ф будут усовершенствованы с учётом опыта специальной военной операции. Об этом РИА "Новости" сообщили в холдинге-разработчике "Высокоточные комплексы".
"Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортёр БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф", — рассказал представитель компании.
Ранее стало известно, что в России разработали новый всепогодный беспилотник "Ультиматум" из универсальной линейки "Джокер", обладающий повышенной грузоподъёмностью. Дрон сможет работать даже при низких температурах, а вот информация о грузоподъёмности аппарата на данный момент не подлежит разглашению. Опробовать "Ультиматум" на деле российские бойцы смогут уже в июле.
vk.com / Минобороны РФ