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25 июня, 04:54

В Белгородской области отчитались о проведённых выпускных

Губернатор Гладков: В Белгородской области выпускные прошли без происшествий

В Белгородской области во время проведения выпускных вечеров не было зафиксировано никаких инцидентов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии инцидентов при проведении выпускных вечеров. Видео © vk.com / gladkov_vv

"Вчера у нас прошли выпускные. Информации о том, что где-то в населённом пункте Белгородской области прошли происшествия, у меня нет. Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно", — подчеркнул Гладков и добавил, что информацией о ночных происшествиях он не обладает.

Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили

Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили

Ранее Лайф писал, что проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в парке Горького переносится на неделю.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванков

Анатолий Симоненко
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