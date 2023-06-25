В Белгородской области отчитались о проведённых выпускных
Губернатор Гладков: В Белгородской области выпускные прошли без происшествий
В Белгородской области во время проведения выпускных вечеров не было зафиксировано никаких инцидентов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии инцидентов при проведении выпускных вечеров. Видео © vk.com / gladkov_vv
"Вчера у нас прошли выпускные. Информации о том, что где-то в населённом пункте Белгородской области прошли происшествия, у меня нет. Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно", — подчеркнул Гладков и добавил, что информацией о ночных происшествиях он не обладает.
Агентство "Москва" / Игорь Иванков