Жители Шебекина и Новой Таволжанки в скором времени вернутся в свои дома

Жители Шебекина и Новой Таволжанки Белгородской области уже в скором времени смогут вернуться в свои дома. Сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков проведёт совещание по восстановлению этих городов после атак ВСУ, где обсудят также и тему возвращения людей в свои дома.

"Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если всё-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернёмся к нормальному формату посещения Шебекина жителями города, это сообщение сделаю в 10 часов утра", — уточнил Гладков.