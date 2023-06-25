Жители Шебекина и Новой Таволжанки в скором времени вернутся в свои дома
Гладков проведёт совещание по вопросу возвращения жителей в Шебекино
Жители Шебекина и Новой Таволжанки Белгородской области уже в скором времени смогут вернуться в свои дома. Сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков проведёт совещание по восстановлению этих городов после атак ВСУ, где обсудят также и тему возвращения людей в свои дома.
"Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если всё-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернёмся к нормальному формату посещения Шебекина жителями города, это сообщение сделаю в 10 часов утра", — уточнил Гладков.
Два дня назад украинская армия за сутки выпустила по территории региона около ста различных снарядов. Обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Гладков ранее сообщал, что, предварительно, свыше 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов получили различные повреждения в Шебекине после атак ВСУ.
t.me / Владимир Жданов