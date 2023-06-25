"Всё, дожила": Похудевшая на 15 кг актриса Пегова пожаловалась на проблемы со зрением

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова 18 июня отметила день рождения, ей исполнилось 45 лет. К этому празднику она сбросила 15 килограммов. Актриса в отличной форме, но теперь появились проблемы со зрением. Об этом она рассказала в соцсетях.

Сейчас актриса находится в спа-отеле в Подмосковье. Пегова поделилась с подписчиками фотографией: на снимке артистка в очках и с книгой в руках. При этом она призналась, что теперь у неё, помимо близорукости, развилась и дальнозоркость.

Ирина Пегова в очках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pegovairina

"Всё, дожила. При -8 +1 прибавилось! Читаю в очках!" — написала она.

При этом Пегова рассказала, что хорошо проводит отпуск, в который, по её словам, получается уйти нечасто. Теперь же у актрисы есть возможность остаться наедине с собой и своим телом.

"Для меня [отпуск] как спасительный круг, где можно вновь обрести себя, вспомнить себя забытую, запылённую Москву, вернуть свои настройки, в которых мне хорошо! Я приезжаю сюда, как показывает практика, раз в полтора года, нужно чаще... Тело и душа требуют!" — рассказала актриса.