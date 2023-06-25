"Номер забронирован": Захарова ответила главе МИД Чехии, который издевательски написал об отдыхе в Крыму
Захарова забронировала главе МИД Чехии номер в Крыму после слов о полуострове
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского по Крыму, отметив, что иностранному дипломату забронирован номер на полуострове. Заявление Захаровой опубликовано в её телеграм-канале.
"Я вижу, что приближаются мои летние каникулы в Крыму", — издевательски заявил накануне Липавский на фоне событий с ЧВК "Вагнер".
"Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждём", — ответила главе МИД Чехии Захарова.
Ранее Мария Захарова на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры. В частности, она напомнила про Иуду, предавшего Иисуса Христа. Как подчеркнула дипломат, сейчас главное — это единство российского народа, именно в нём и заключается правда.
ТАСС / Сергей Фадеичев