Каждый должен запомнить: В МИД оценили слова Кулебы, что проблемы в РФ отвечают интересам Киева
Захарова призвала запомнить реакцию Киева на попытку военного мятежа в России
Каждый человек должен запомнить слова украинского министра обороны Дмитрия Кулебы о военном мятеже в России, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
"Любые проблемы в России отвечают интересам Киева", — сказал ранее украинский министр.
"Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь", — прокомментировала высказывание украинского министра Захарова.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ранее было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
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