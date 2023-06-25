Белгородские власти сняли ограничения на въезд в Шебекино

Въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области решили открыть в связи с улучшением оперативной обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня, до 18:00… Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", — сказал он, заявление опубликовано в его телеграм-канале.

Также Гладков добавил, что продолжаются восстановительные работы. По словам главы региона, их объём весьма большой.

"Сейчас детально смотрим по каждому дому, по каждому кварталу. Закрепление за муниципальными образованиями. Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли — главные виды работ. Завершить эту работу планируем к 1 августа", — подчеркнул губернатор.

Затем, продолжил Гладков, планируется перейти к следующим видам работ, в том числе восстановлению фасадов или восстановительному ремонту внутри жилых помещений.