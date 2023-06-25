Врач рассказала о пользе завтрака и главных причинах отсутствия аппетита по утрам

Благодаря завтраку в организме человека нормализуется метаболизм, а также работа надпочечников. Однако утром аппетита может не быть совсем по ряду причин. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Врач отметила, что благодаря завтраку уменьшается выработка кортизола надпочечниками. Если не принимать пищу утром, этот гормон может "сжигать мышцы", указала она. Кроме того, правильный завтрак позволяет меньше есть днём, а это хорошо для фигуры. Аппетита по утрам может не быть. Один из факторов — нестабильный или короткий сон.

"Если вы ложитесь поздно (после 12 ночи), спите мало (меньше 7–8 часов), конечно, ваш организм откажется завтракать. Всё, что ему нужно, — ещё доспать", — написала врач в телеграм-канале.

Желание поесть утром может отсутствовать также из-за переедания перед сном, когда после 20:00 ужин был плотным. Лучше всего употреблять пищу не позднее этого времени, но с учётом того, что отход ко сну будет в 23:00.

Ещё одним фактором отсутствия аппетита утром является кофе. Этот напиток до завтрака даёт организму неправильную дозу бодрости. Он стимулирует нервную систему, а также тормозит чувство голода. Лучше всего пить кофе через час после утреннего приёма пищи.