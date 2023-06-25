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25 июня, 10:47

Скончался один из авторов Конституции РФ и основатель "Яблока" Виктор Шейнис

<p>Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В возрасте 92 лет умер один из авторов Конституции РФ, член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Виктор Шейнис. Об этом сообщается на сайте политдвижения. Причина смерти не уточняется.

"О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно", — отмечено на сайте.

Виктор Шейнис родился в 1931 году в Киеве. Он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В разные годы работал учителем истории, рабочим завода, писал книги по экономике и политике. Шейнис также был депутатом Госдумы первого и второго созывов, заместителем председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации.

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Илья Суриков
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