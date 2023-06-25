Генсек РФС смотрит на грядущий исполком УЕФА с надеждой на лучшее для российских команд
В РФС призвали правильно оценивать позитивные вещи, исходящие от УЕФА и ФИФА
Позитивные вещи, которые говорят представители УЕФА и ФИФА на конференциях национальных федераций, нужно оценивать правильно. Об этом сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он смотрит на грядущий исполком УЕФА с "надеждой на лучшее".
Недавно представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС выразил надежду на то, что сборным и клубам из РФ разрешат проводить матчи с европейскими командами.
"Любые позитивные вещи, которые говорят представители УЕФА и ФИФА на подобных мероприятиях, нужно оценивать правильно. Другого на конференциях говорить не принято. Это не означает, что мы знаем дату, когда что-то случится. Давайте относиться к этому спокойно", — сказал Митрофанов в беседе со "Спорт-Экспресс".
Ранее президент РФС Александр Дюков назвал обнадёживающими речи представителей ФИФА и УЕФА на прошедшем исполкоме организации. Напомним, в феврале 2022 года футбольные клубы РФ и сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за СВО.
ТАСС / Александр Рюмин