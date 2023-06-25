Генсек РФС смотрит на грядущий исполком УЕФА с надеждой на лучшее для российских команд

Позитивные вещи, которые говорят представители УЕФА и ФИФА на конференциях национальных федераций, нужно оценивать правильно. Об этом сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он смотрит на грядущий исполком УЕФА с "надеждой на лучшее".

Недавно представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС выразил надежду на то, что сборным и клубам из РФ разрешат проводить матчи с европейскими командами.