Путин: Россия чувствует себя уверенно и может реализовать все намеченные планы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормальные макроэкономические показатели, развитие строительной отрасли и первичного звена здравоохранения позволяют России чувствовать себя уверенно. Об этом глава государства заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Российский лидер заметил, что в стране "макроэкономические показатели все в норме". Он напомнил о минимальной годовой инфляции в 2,3% и историческом минимуме по уровню безработицы. Также Путин указал на рекордные показатели строительства за прошлый год, отметив, что темпы поддерживаются. Путин добавил, что в РФ полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения.

"Всё это в комплексе и создаёт нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения СВО, это касается экономики в целом и отдельных её направлений", — заверил лидер РФ.

Кроме того, Путин уточнил, что этими вопросами приходится заниматься круглосуточно, "по-другому невозможно".