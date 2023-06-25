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25 июня, 11:32

Путин: Россия чувствует себя уверенно и может реализовать все намеченные планы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормальные макроэкономические показатели, развитие строительной отрасли и первичного звена здравоохранения позволяют России чувствовать себя уверенно. Об этом глава государства заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Российский лидер заметил, что в стране "макроэкономические показатели все в норме". Он напомнил о минимальной годовой инфляции в 2,3% и историческом минимуме по уровню безработицы. Также Путин указал на рекордные показатели строительства за прошлый год, отметив, что темпы поддерживаются. Путин добавил, что в РФ полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения.

"Всё это в комплексе и создаёт нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, это касается проведения СВО, это касается экономики в целом и отдельных её направлений", — заверил лидер РФ.

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Кроме того, Путин уточнил, что этими вопросами приходится заниматься круглосуточно, "по-другому невозможно".

А ранее Владимир Путин рассказал, что Россия на ближайшие годы закрепится на шестом месте в мире по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности.

Обложка ©

ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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