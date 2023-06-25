В Люберцах молодой человек угрожал взорвать гимназию из-за отказа впустить его

В подмосковном городе Люберцы 18-летний молодой человек пригрозил взорвать гимназию, поскольку его не пустили на выпускной к подруге. Никакой взрывчатки при себе у него не оказалось.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в гимназии № 5. Молодой человек пришёл в учреждение, где проходил праздник, и попросил у охраны пройти к подруге. Те его не пустили, поскольку он не является её родственником.

В ответ на это парень стал угрожать, что взорвёт гимназию с помощью бомбы, которая у него якобы с собой. После его заявления на место вызвали полицейских. Они не обнаружили взрывчатку и не стали эвакуировать выпускников, которые праздновали окончание учёбы. В отношении молодого человека проводят проверку.