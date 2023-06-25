Движение по всей трассе М4 "Дон" полностью восстановлено
"Автодор": По всей трассе М4 "Дон" движение идёт в штатном режиме
Движение по всей дороге М4 "Дон" идёт в штатном режиме, информирует пресс-служба "Автодора".
"Движение по всей трассе М4 "Дон" идёт в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Минтранса Московской области сообщили, что восстановлено движение по двум мостам через Оку в районе Серпухова — на трассах М4 "Дон" и М2 "Крым".
Накануне Минтранс Подмосковья из-за мятежа ЧВК "Вагнер" попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Мост через Оку в районе Серпухова также был перекрыт.
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