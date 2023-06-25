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25 июня, 12:10

Движение по всей трассе М4 "Дон" полностью восстановлено

"Автодор": По всей трассе М4 "Дон" движение идёт в штатном режиме

Движение по всей дороге М4 "Дон" идёт в штатном режиме, информирует пресс-служба "Автодора".

"Движение по всей трассе М4 "Дон" идёт в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Минтранса Московской области сообщили, что восстановлено движение по двум мостам через Оку в районе Серпухова — на трассах М4 "Дон" и М2 "Крым".

В Ростовской области сняли введённые накануне ограничения на движение по трассам

В Ростовской области сняли введённые накануне ограничения на движение по трассам

Накануне Минтранс Подмосковья из-за мятежа ЧВК "Вагнер" попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Мост через Оку в районе Серпухова также был перекрыт.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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