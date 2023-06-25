Движение по всей трассе М4 "Дон" полностью восстановлено

Движение по всей дороге М4 "Дон" идёт в штатном режиме, информирует пресс-служба "Автодора".

"Движение по всей трассе М4 "Дон" идёт в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Минтранса Московской области сообщили, что восстановлено движение по двум мостам через Оку в районе Серпухова — на трассах М4 "Дон" и М2 "Крым".