В Ростовской области сняли введённые накануне ограничения на движение по трассам

Введённые накануне ограничения на движение по дорогам Ростовской области сняты. Об этом журналистам сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.

"Движение открыто", — сказал он.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что речь идёт в том числе и о въездах в областной центр.