В Ростовской области сняли введённые накануне ограничения на движение по трассам
Введённые накануне ограничения на движение по дорогам Ростовской области сняты. Об этом журналистам сообщил представитель регионального ГУ МЧС России.
"Движение открыто", — сказал он.
При этом представитель ведомства подчеркнул, что речь идёт в том числе и о въездах в областной центр.
Также сообщается, что в регионе восстановили работу автовокзалов и железнодорожных станций. По словам местных властей, всё работает в штатном режиме, никакого ажиотажа не наблюдается.
Движение в ряде российских регионов было перекрыто накануне в связи с попыткой вооружённого мятежа, организованной бойцами ЧВК "Вагнер". Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. После телефонного разговора с российским лидером его коллега Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / Рубцов Андрей