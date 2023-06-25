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25 июня, 06:50

В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта

Власти Калужской области приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта в регионе. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области", — написал глава региона в телеграм-канале.

Росавтодор снял ограничения, которые ранее были введены на трассах

Росавтодор снял ограничения, которые ранее были введены на трассах

Шапша добавил, что в течение дня местные власти совместно с правоохранительными органами будут восстанавливать обычный порядок движения.

Ранее Лайф писал, что власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Также сообщалось, что ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется.

На трассах Краснодарского края сняли все ранее введённые ограничения движения

На трассах Краснодарского края сняли все ранее введённые ограничения движения

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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