В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта
Власти Калужской области приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта в регионе. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.
"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области", — написал глава региона в телеграм-канале.
Шапша добавил, что в течение дня местные власти совместно с правоохранительными органами будут восстанавливать обычный порядок движения.
Ранее Лайф писал, что власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Также сообщалось, что ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется.
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