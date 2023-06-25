В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта

Власти Калужской области приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта в регионе. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области", — написал глава региона в телеграм-канале.