Росавтодор снял ограничения, которые ранее были введены на трассах
Росавтодор: Ограничения, введённые ранее на трассах, сняты
Все ограничения, которые были ранее наложены на передвижение автомобилей и транспорта на трассах, уже сняты. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росавтодора.
"Ограничения сняты", — подтвердили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. А в Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка. Ситуация находится на особом контроле региональных правоохранительных органов.
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